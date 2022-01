Giuntoli a lavoro per il futuro, da Raspadori e Bajrami ai rinnovi.

Si stanno preparando le ultime battute di una sessione di mercato molto tranquilla per il Napoli, che ha visto solo l’arrivo in prestito di Axel Tuanzebe. Durante la sosta, però, gli occhi restano puntati sul mercato, e sul futuro della rosa.

Con l’addio di Insigne e le posizioni instabili di Mertens, Lozano e Petagna, Giuntoli dovrà lavorare molto sul reparto offensivo. Come affermato dal Corriere dello Sport, le ricerche si soffermano sul campionato italiano, dove sono diversi i giovani che si stanno facendo notare. Il Napoli, e non solo, ha messo gli occhi su Giacomo Raspadori del Sassuolo e Nedim Bajrami dell’Empoli.

RASPADORI

Classe 2000, da tempo nel giro della Nazionale, ha fatto anche parte della spedizione trionfante di Mancini. È al Sassuolo da diverso tempo, ma è da quest’anno che, complici la partenza di Caputo e le assenze frequenti di Boga e Djuricic, ha trovato la titolarità. Nasce da punta atipica, 1.72 m, ma ha sempre dimostrato duttilità, svariando su tutto il fronte offensivo. Anche quest’anno con Dionisi, infatti, ha avuto pochissimo spazio da prima punta, in cui gli è stato preferito Scamacca. Dopo diversi esperimenti, i neroverdi hanno trovato stabilità con un tridente formato da Berardi a destra, Scamacca, appunto, al centro, e Raspadori a fare il “lavoro sporco” da ala sinistra, ma che gioca sostanzialmente a supporto della punta. Dopo un inizio di stagione complesso, dove gli è stato chiesto un sacco di lavoro di copertura e ha dovuto trovare nuovi automatismi, ultimamente ha ripreso un ottimo rapporto con il gol, 7 marcature e 3 assist in questo campionato. Non è certamente un’ala classica, ma è un giocatore sempre utile nella manovra, a inizio carriera il paragone era con Aguero, come punta brevilinea e con capacità di legare il gioco; è agile e rapido, sempre capace di anticipare il difensore nello stretto. Come tutti i giocatori così duttili, ha da migliorare la precisione in alcuni momenti, ma è ancora molto giovane e ha attirato l’attenzione di molti.

BAJRAMI

Albanese, classe ‘99, quest’anno sta dimostrando grandissima qualità. Nel rombo di Andreazzoli gioca da trequartista e da seconda punta. Un giocatore dall’inestimabile valore tecnico, ma anche con una buona stazza (1.79). Alla prima stagione in Serie A, ha inizialmente perso la titolarità come trequartista, ma ha poi ritrovato posto a supporto della punta, rivelandosi fondamentale per la fase offensiva dell’Empoli.



Come Raspadori, andrebbe a sostituire nello scacchiere azzurro Insigne, partendo quindi dalla fascia ma comportandosi da “regista offensivo”, come sta dimostrando di poter fare.

Un altro nome, da anni molto gradito al Napoli e non solo, è quello di Domenico Berardi, che ha 27 anni e continua a dimostrare continuità e talento e non ha più bisogno di presentazioni, ma non ha ancora lasciato Sassuolo. Un profilo diverso, vista l’età, ma che darebbe anche altre garanzie.

Questione rinnovi

La gestione del mercato non è però solo in entrata, si lavora già per i rinnovi dei contratti in scadenza 2023. Sono due i nomi più importanti: Koulibaly e Fabian Ruiz. Il primo, sempre più leader del gruppo, inizierà a trattare per il prolungamento, ma Giuntoli è convinto a tenerlo. Discorso diverso per lo spagnolo, per il quale il rinnovo sembra lontano e in estate potrebbe fare le valigie. Sempre più conferme, intanto, sul riscatto per 15 milioni di euro di Anguissa.

