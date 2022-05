Gazzetta su Zielinsky: “Il Bayern alla finestra, Adl ha gia fissato il prezzo”

La Gazzetta dello Sport, nella edizione odierna, parla di un forte interessamento per il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinsky, da parte del Bayern Monaco. ADL , nel frattempo fissa il prezzo del Polacco, oltre 40 milioni di euro!

“Il Bayern Monaco sta approfondendo il suo profilo e ha sondato il terreno con gli agenti per capire se l’operazione è fattibile. Sì, perché nel rinnovo di contratto che Piotr siglò con il Napoli nell’estate del 2020, oltre a un sostanzioso aumento di ingaggio (oggi guadagna circa 4 milioni netti) c’è anche una clausola rescissoria di circa 100 milioni di euro che oggi farebbe scappare chiunque.

Da qui i primi passi cauti dei dirigenti bavaresi, per capire se c’è una fattibilità. E ovviamente, come ha sempre detto, De Laurentiis è pronto a discutere e ascoltare offerte per qualsiasi calciatore, basta che siano consone alle proprie valutazioni. Che per il polacco superano i 40 milioni di euro“.

