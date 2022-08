Galatasaray, che accoglienza per Mertens e Torreira a Istanbul!

Dopo il suo messaggio di addio a Napoli, Mertens è diventato ufficialmente un giocatore del Galatasaray. Una scelta di vita per il belga che ha rifiutato ogni destinazione in Serie A per evitare di incrociare la sua ex-squadra e la sua città, nella quale ha deciso di tornare una volta terminata la sua carriera. Atterrato all’aeroporto Instanbul Ataturk Airport insieme all’altro acquisto Torreira, l’ex “napoletano” è stato accolto da un bagno di folla degno di una star.

Mertens ha apprezzato l’affetto dei suoi nuovi tifosi e non ha fatto polemiche anche di fronte a domande insidiose, come ad esempio l’aver rifiutato la Juventus:

“Se ho rifiutato la Juventus? Adesso sono qui e sono felice”

Poche semplici parole che non hanno lasciato trapelare quanto il belga sia stato vicino a vestire la maglia bianconera, o magari quella della Lazio del suo mentore Maurizio Sarri. Mertens, sua moglie e il piccolo Ciro hanno ripreso ogni istante del loro arrivo in Turchia postando anche una storia su Instagram con il classico ritratto di famiglia e due cuori giallorossi a corredo, per la gioia dei tifosi del Galatasaray.

A 35 anni il belga non si aspettava una tale accoglienza, arrivato dopo un estate estremamente travagliata dove è rimasto in bilico per mesi tra lasciare Napoli e rimanere. Le sue prime parole sul canale ufficiale del Galatasaray, per quanto di circostanza, lasciano intendere il fascino di questa destinazione oltre che la voglia di rimettersi in gioco:

“Non mi aspettavo questa accoglienza incredibile, non me l’aspettavo assolutamente. Qui i tifosi sono pazzeschi! Il Galatasaray è la migliore squadra della Turchia e vogliamo fare cose speciali qui”.

