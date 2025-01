E’ iniziata l’era di Khvicha Kvaratskhelia al PSG

Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare la firma di Khvicha Kvaratskhelia. Il 23enne esterno, che indosserà la maglia numero 7, diventa il primo giocatore georgiano nella storia del club. Alla sua prima stagione al Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, insieme suoi compagni di squadra, ha permesso ai campani di vincere lo scudetto. Incoronato Miglior Giocatore, miglior assistman della Serie A e anche Miglior Giovane della Champions League, il nazionale georgiano si è classificato 17esimo nel Pallone d’Oro, rivelando tutto il suo talento. Durante la sua permanenza al Napoli ha giocato 107 partite, segnato 30 gol e fornito 29 assist in tutte le competizioni, diventando un vero e proprio riferimento nel suo ruolo. “È un sogno essere qui. Mi hanno detto molte cose molto positive sul Paris Saint-Germain. Sono immenso orgoglio di unirmi a questo grande club e non vedo l’ora di indossare i miei nuovi colori ”, ha detto Khvicha Kvaratskhelia.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Khvicha Kvaratskhelia nella famiglia del Paris Saint-Germain. Khvicha è uno dei giocatori più entusiasmanti del calcio mondiale: un talento fantastico, ma anche un giocatore che ha coraggio e lotta soprattutto per la squadra. Khvicha era così determinato a far parte del nostro grande club. So che con noi raggiungerà tutti i suoi obiettivi. Siamo lieti di rafforzare la nostra squadra e continuare a rendere il collettivo la stella del Paris Saint-Germain ”, ha dichiarato Nasser Al–Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain.

