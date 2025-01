Le frasi pronunciate da Antonio Conte sul mercato di gennaio (“Se dovessero chiedermi qualcosa, dirò la mia. Giocatori di prospettiva? Per cosa? Se le cose vanno fatte, devono essere fatte nella maniera giusta. Come Dio comanda, altrimenti andiamo avanti con questi ragazzi…”) sono passate in secondo piano rispetto all’eco roboante provocata dalla vittoria contro l’Atalanta. Evidentemente il “sacco” di Bergamo ha fatto trascurare un piccolo particolare: con la partenza di Kvaratskhelia resta viva la priorità di puntellare il vuoto lasciato in organico dal georgiano. L’unica opzione credibile, al momento, rimane Alejandro Garnacho.

Il talentuosissimo esterno del Manchester United, di scuola spagnola ma nazionalità argentina, ha solo vent’anni, (ne compirà 21 il prossimo primo luglio), eppure nel suo dna ci sono già colpi da vero predestinato. Allora, cerchiamo di approfondirne la conoscenza, nonché capire perché rispetto ad altri profili potrebbe essere quello destinato a integrarsi nel Napoli meglio di chiunque altro.

“Nacho” tecnicamente fortissimo

Cominciamo dalle caratteristiche tecniche.Garnacho è il classico esterno offensivo dribblomane ed ipercinetico, abile nei fondamentali come pochi. Ama giocare a piede invertito, costantemente alla ricerca dell’uno contro uno. Dunque un destro utilizzato sulla fascia mancina. Anche se non va trascurato il fatto che spesso Ten Hag, nella sua contraddittoria esperienza sulla panchina dei Red Devils, ha preferito schierarlo sul versante opposto dell’attacco, sfruttandone l’arto dominante. Per l’ispano-argentino (nato a Madrid ma regolarmente convocato dalla Selección Albiceleste) non fa poi molta differenza: comunque ti punta, in campo aperto oppure controllando efficacemente la palla in spazi stretti.

Sicuramente c’è una peculiarità che non rende facilmente accostabile Garnacho a Kvara. Simili per l’indole a isolarsi e dopo creare superiorità numerica in virtù di finte sopraffine e sterzate da folletto indemoniato. Eppure diversi nell’interpretare il ruolo di ala. L’ex titolare della maglia numero 77 ha una proverbiale inclinazione ad associarsi coi compagni. E’ sì un catalizzatore di palloni. Però una volta lavorati nella trequarti altrui, decide pure in base alla disposizione degli avversari, se partire in conduzione, bruciando il binario laterale, piuttosto che stringere tanto la posizione. Venire dentro al campo, per dialogare sul breve, chiedere l’uno-due; quindi chiudere il triangolo con una imbucata o calciando in porta. Sostanzialmente autosufficiente – pur non volendo etichettarlo addirittura come individualista – Garnacho. In pratica, un offensive player imprevedibilmente diretto e immediato.

Tatticamente il Napoli è cambiato

Senza entrare necessariamente nel merito di un paragone magari ancora non esaustivo, visto quello che ha simboleggiato Kvara all’ombra del Vesuvio, specialmente l’anno dello scudetto, sarebbe invece lecito considerare quanto sia cambiato tatticamente il Napoli inserendo Lukaku in luogo di Osimhen. Il vero nocciolo della questione sta proprio nel fatto che Big Rom deve sopportare lunghe fasi del match spalle alla porta, svolgendo in pratica funzioni di pivot. Il nigeriano, al contrario, è centravanti elettrico, che penetra l’area di rigore in maniera devastante. Uno che aggredisce la profondità alla stregua del leone famelico in caccia, costringendo i difensori a correre all’indietro piuttosto che accorciare verso la mediana. Tutto questo incide notevolmente sulla fase di possesso della squadra partenopea, basata su una costruzione a tratti elementare: appoggiarsi alle sponde del belga o sovraccaricare le fasce.

Uno scenario in cui Garnacho potrebbe inserirsi a meraviglia, vista la sua indole. In effetti, rispetto al suo (ipotetico) predecessore, “Nacho” – nickname mutuato da un pezzo che impazza su Spotify – ad oggi sembra a suo agio più da attaccante verticale che da rifinitore. Perciò potrebbe integrarsi alla perfezione nei principi di gioco di Conte, realizzando un passaggio di consegne meno traumatico del previsto. Perché in società hanno un’idea chiara di cosa serve alla squadra; un gruppo solido, che non dipenda dalle paturnie dei singoli. Almeno, non completamente.

Insomma, se davvero Garnacho è destinato a diventare l’ennesimo colpo messo a segno da Manna sarà un acquisto coerente con le ambizioni del Napoli attuale. Voglioso di continuare a fare da lepre al campionato, in attesa che l’Inter recuperi il match con la Fiorentina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUI I SOCIAL E RESTA AGGIORNATO SULLE NEWS: