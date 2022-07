Calciomercato, Si parte, tutti in attesa del Tweet!

Il Calciomercato, inizia il periodo dove si fanno accordi tra procuratori e presidenti, per definire il futuro di questo o quel calciatore.

Risolto il problema campionato, con la tv che decide quando giocare, e’ il turno delle squadre

Il Napoli, salutato Ospina,con Mertens “pendente”, monitora Koulibaly–Fabian, ed i mal di pancia di Politano ed Ounas, e non solo.

Il mercato azzurro presenta due innesti, Kwaratskhelia e Olivera, che sono due profili sicuramente di spessore, ma da provare nella realtà del nostro campionato, non il piu’ bello, ma sicuramente il piu’ difficile.

Dicevamo, Fabian Ruiz, in scadenza a Giugno 2023, come Koulibaly, paradossalmente, con due situazioni gestionali diverse, infatti, se lo spagnolo fa pervenire l’offerta desiderata, il Napoli non ne ostacolerà la partenza.

Per il “comandante”, si potrebbe fare uno “strappo” alla “regola ingaggi”, voluta dal patron, per trattenerlo e cercarne il rinnovo, non fosse altro per la leadership di Kalidou.

Politano, Ounas, Demme, Petagna, Zielinski, Anguissa, sono situazioni da valutare, nel mercato, quello azzurro, che forse attende la scintilla per esplodere i colpi tanto attesi

Una cosa però va detta, nel Napoli, in questo momento e’ tutto fermo! Manca il firmatario, che si gode le lontane americhe, presso Los Angeles City, e prima della partenza per Dimaro, non fara’ ritorno a Castel Volturno

Quindi, non aspettatevi alcun Tweet di nessun genere, anzi, preparatevi al “gran colpo”, come riferito da “fedelissimi patronali”.

Curiosi? Mertens? Koulibaly, oppure sorpresa? Speriamo solo che sia in entrata, anche perché Chelsea e Barcellona ora sembrano davvero vicine a Castel Volturno

