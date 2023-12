Calciomercato Napoli, società a lavoro per un terzino destro: le ultime

L’apertura del mercato di riparazione è ormai alle porte e il Napoli è in cerca di un terzino destro da affiancare al capitano Giovanni Di Lorenzo.

Stando a quanto si apprende dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, e riportato da TMW, in cima alla lista del Ds partenopeo Mauro Meluso ci sarebbe il laterale della Salernitana Pasquale Mazzocchi.

Nella passata stagione il terzino napoletano classe 1995 ha collezionato 27 presenze condite da due gol e tre assist.

Nel campionato attuale, complice il periodo difficile che sta attraversando la compagine granata, in 14 presenze Mazzocchi ha confezionato un solo assist, quello servito al nigeriano Ikwuemesi nel match valido per la dodicesima giornata di Serie A contro al Sassuolo.



Stando alle indiscrezioni rilasciate dal Corriere dello Sport, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe contattato personalmente il presidente della Salernitana Iervolino chiedendo in formazioni riguardo al difensore, includendo nell’affare il trasferimento in prestito del giovane Alessandro Zanoli.

Il terzino classe 2000 è un prodotto del vivaio partenopeo e, nonostante l’indiscusso talento dimostrato nella passata stagione tra le fila della Sampdoria dove ha messo a segno due gol e due assist in 22 presenze, sotto al Vesuvio non sta trovando parecchio spazio. Finora Zanoli ha collezionato solo tre presenze tra campionato e Champions League, scendendo in campo contro Hellas Verona, Milan e Real Madrid.



Alla Salernitana Zanoli troverebbe sicuramente maggior minutaggio e sotto la guida di Filippo Inzaghi, tecnico molto bravo nella maturazione dei giovani talenti, potrebbe avere una crescita importante.

Tuttavia, qualora lo scambio non dovesse andare in porto, l’alternativa del Ds Napoli per la fascia destra sarebbe il terzino del Verona Davide Faraoni.





