Calciomercato Napoli: Sette i calciatori attenzionati, due le tentazioni…

Il Napoli è stato autore di una stagione eccezionale, gli azzurri hanno vinto il campionato con pieno merito e sfiorato le semifinali di Champions League. Grandissimi meriti vanno dati ai giocatori partenopei che sotto la sapiente guida di Luciano Spalletti hanno espresso un calcio di altissimo livello. In casa partenopea però già si pensa al futuro, lo scout azzurro ha già messo nel mirino alcuni giocatori. Si tratta di calciatori giovani e di ottime prospettive.

A tal proposito il Corriere dello Sport ha fatto la lista di tutti i calciatori seguiti dal Napoli per il prossimo mercato estivo: “Scalvini è il difensore che piace per un prevedibile dopo Kim; Hojlund e Beto gli attaccanti su cui piombare se Osimhen dovesse volare via; Adama Traore il parametro zero avvistato da mesi. E ancora: il mercato spagnolo è una fonte dalla quale attingere e Yeremi Pino una tentazione come Gabri Veiga. Sul taccuino c’è anche il tedesco Samardzic, 21 anni”.

