Calciomercato Napoli, il DS Meluso punta un top della Serie A rafforzare il centrocampo: le ultime

Sono ore calde in casa Napoli. Per il DS Mauro Meluso la priorità è quella di trovare il sostituto di Kim, trasferitosi al Bayern Monaco in questa sessione di calciomercato.

Sfumato l’arrivo del difensore austriaco Kevin Danso, che ha preferito restare al Lens, l’uomo mercato del Napoli sta valutando profili per la retroguardia da affidare al neo tecnico Rudi Garcia prima dell’inizio del campionato, ormai alle porte.

Ma il DS partenopeo è alla ricerca di centrocampisti per rafforzare il reparto e per garantire maggiore copertura, dato che il camerunense Zambo Anguissa fa parte dei calciatori che a gennaio sarà impegnato con la Coppa d’Africa.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, tra i vari nomi presenti sul taccuino di Meluso c’è quello dell’olandese Teun Koopmeiners di proprietà dell’Atalanta.





Fonte: profilo ufficiale Instagram @atalantabc

Centrocampista duttile in grado di giocare sia sulla mediana che da trequartista, Koopmeiners è dotato di una grande visione di gioco e di un mancino naturale che lo rende uno specialista dei calci piazzati e un eccellente rigorista.

Nella scorsa stagione con la maglia nerazzurra dei bergamaschi l’olandese ha collezionato 33 presenze condite da 10 gol e 5 assist, risultando uno degli artefici del ritorno della Dea in Europa dopo una sola stagione di assenza.

Secondo la rosea, i campioni d’Italia sono pronti ad offrire all’Atalanta una prima offerta di 30 milioni di euro che però potrebbe aumentare in caso di rifiuto degli orobici, i quali ritengono l’olandese una pedina imprescindibile del proprio centrocampo.



Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati