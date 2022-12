Calciomercato Napoli: Giuntoli lo punta!

Il Napoli torna a guardare in casa Verona, società dalla quale, solo qualche stagione fa, ha prelevato l’ottimo Amir Rrahmani, dopo aver già tentato – invano – di acquistare Marash Kumbulla e Mattia Zaccagni, finiti poi rispettivamente alla Roma ed alla Lazio. I buoni rapporti tra Cristiano Giuntoli e la dirigenza scaligera fanno sì che la squadra mercato del club partenopeo osservi con particolare attenzione i talenti gialloblù che, puntualmente, si mettono in mostra nel campionato italiano di Serie A.

Negli ultimi mesi, lo sguardo degli Azzurri si sarebbe posato su Josh Doig, terzino sinistro dal gran fisico (189 centimetri, n.d.r.) e dotato di buon feeling con il gol, al punto d’aver totalizzato due reti e due assist nella prima parte di stagione. Con Mario Rui che si avvia verso i 32 anni, si penserebbe ad un altro giovane dai piedi buoni da affiancare a Mathias Olivera in quel ruolo.

Su Doig, però, come raccontato dalla redazione de ‘La Gazzetta dello Sport’, si registrerebbe anche un interesse dell’Atalanta, pronta a battagliare per cercare di portarlo a Bergamo la prossima estate. Chi sarà a spuntarla, questa volta?

