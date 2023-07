Calciomercato Napoli, Adl si cautela e torna a “corteggiare” un vecchio pallino…

Il Napoli dopo aver scelto la guida tecnica per la prossima stagione di A sta iniziando ad allestire la rosa che proverà a difendere il tricolore. Tutto ruota inevitabilmente su due grandi cessioni, quella di Kim ormai certa al Bayern e quella possibile di Osimhen al PSG. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sottolinea come Jonathan David, attaccante del Lille, sia il prescelto per sostituire il nove nigeriano.

Di seguito ecco quanto scritto al riguardo dal noto quotidiano:

“Un remake di quanto accaduto soli tre anni fa. Tre anni fa dove, David, sostituirà Osimhen al Lille, dopo il passaggio del nove nigeriano al Napoli. Ora il club azzurro punta alla stessa operazione. Logico che non ci siano stati movimenti ufficiali. Solo sondaggi con l’entourage del canadese, cui non dispiacerebbe l’idea di venire qui in Italia soprattutto per disputare la Champions. Classe 2000, potente fisicamente, buona tecnica, David ha tutte le caratteristiche per diventare un centroavanti sempre più forte e decisivo. E se in primavera si parlava di un cartellino che si aggirava sui 40 milioni di euro oggi si arriva addirittura a 60 milioni”.

