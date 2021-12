Calciomercato: Manolas ed il Napoli, siamo ai titoli di coda?

Kostas Manolas, è sempre più lontano dal Napoli. Gli azzurri vorrebbero trovare una sistemazione al difensore greco già durante il mercato di gennaio, anche per via dello stipendio molto alto che percepisce: i quattro milioni di euro ereditati dallo scambio con la Roma di qualche stagione fa, quando venne valutato circa 36 milioni (21 più il cartellino di Amadou Diawara). Una cifra molto alta considerando che ha giocato solamente quattro partite finora in campionato, oscurato dalla coppia centrale Koulibaly-Rrahmani.

Chi al suo posto?

Sarebbe comunque una questione più economica che non tecnica, visto che Koulibaly dovrà andare in Coppa d’Africa e il solo Juan Jesus non può bastare per la retroguardia. Così se dovessero arrivare proposte, soprattutto sul finire di gennaio, il Napoli penserà a cosa fare del difensore greco. Di più, l’idea è che l’eventuale sostituto debba avere comunque un ingaggio sostenibile per non gravare sulle casse del club, quindi un profilo giovane che possa completare il reparto e crescere. E potrebbe essere Bremer del Torino, il profilo giusto

In estate niente Olympiakos

Sembrava pronto a firmare per i biancorossi, ad agosto, con un quinquennale da 2 milioni netti, più 7 che sarebbero andati nelle casse azzurre. Situazione che non si è concretizzata, ma non è da escludere che non ci possa essere un nuovo assalto per il giocatore e che potrebbe andare a buon fine

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati