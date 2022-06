Bernardeschi: parametro 0 uguale 100% Napoli

BERNARDESCHI FOTO MOSCA

Il Napoli di DeLa non si ferma! Dopo il colpo di Kvaratskhelia e forse quello di Deulofeu, a chiudere il cerchio manca solo Bernardeschi.

Il giocatore classe ’94 ha il contratto con la Juventus in scadenza il 30 giugno del 2022, mettendo fine alla pagina bianconera.

Infatti sembrerebbe che la volontà di non rinnovare il contratto sia stata di comune accordo tra le parti. L motivazione risiederebbe nelle diverse necessità del giocatore da un lato e della Juve dall’altro.

Dal 1° luglio infatti, Bernardeschi sarà libero di valutare e scegliere la proposta migliore tra quelle che verranno avanzate.

Il Napoli lo vuole nella rosa azzurra

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis si trova in una situazione particolarmente delicata. Se da un lato si trova a dover modificare la squadra, cedendo e prendendo diversi giocatori, dall’altro deve tenere sott’occhio il salvadanaio.

E quale miglior occasione per Giuntoli e DeLa se non quella di fiondarsi su un giocatore del livello e dell’esperienza di Bernardeschi a parametro zero…

Dalle ultime notizie infatti, sebbene ci sia un’offerta allettante anche dall’estero, sembrerebbe che Bernardeschi abbia serie intenzioni nel sottoscrivere il contratto con il Napoli perché a quanto pare l’offerta avanzata da DeLa si collima, sia con le idee che a livello economico, con quelle dell’ex Juve.

L’offerta avanzata pare sia un contratto di quattro anni più uno, contornato dai bonus che DeLa adora. Così facendo, Bernardeschi avrebbe la possibilità di godersi la Champions e lottare per il primo posto in classifica da grande protagonista, ruolo che negli ultimi anni non ha più avuto nella squadra di Torino.

