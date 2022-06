A proposito del ‘Vil Denaro’: ADL rifiuta 65 mln per Osimhen, vuole 100mln!

Tanti gli occhi puntati su Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli, dal primo giorno in maglia azzurra ha stregato tutti con la sua velocità e talvolta la sua incoscienza.

Ricordiamo infatti, che dopo il grave infortunio allo zigomo che lo ha costretto a casa per diversi mesi, sebbene indossasse la mascherina di protezione, non ha esitato nemmeno un istante per piazzare un goal spettacolare ti testa contro l’Inter.

Sebbene debba ancora imparare ad essere più incisivo e determinante nelle partite che contano in campionato, di sicuro è un elemento che nella squadra si fa sentire molto, specialmente se assente.

E forse è stata questa caratteristica ad aver incuriosito il Bayern Monaco, il quale ha avanzato una proposta di acquisto del cartellino pari a 65 mln di euro comprensivi di bonus.

Una cifra certamente esosa per i comuni mortali, ma evidentemente non per DeLa. Il presidente azzurro infatti sembrerebbe abbia rifiutato l’offerta dei tedeschi, chiedendo 100 mln di euro non trattabili per il nigeriano.

Si tratta di amore per il vil denaro o un escamotage per non far andar via l’attaccante azzurro…

Una domanda difficile. Da un lato infatti, molti tifosi, accusano ADL di essere troppo venale, di pretendere troppi soldi dai club che hanno intenzione di acquistare il cartellino di Osimhen, recriminandogli la frase “VIL DENARO” utilizzata nei confronti di Mertens, durante l’ultima conferenza stampa, riferita al rinnovo contratto del folletto belga.

Per il reovescio della medaglia però c’è chi sostiene che sia un escamotage per non far andare via il ventitreeene di Lagos.

Infatti, chiedere 100 milioni di euro senza nessun tipo di sconto, si traduce in una difficoltà evidente nel vendere il giocatore. Sono molto pochi i club che si possono permettere cifre che superino i sei 0. Solo le due big spagnole e inglesi azzardano a cifre del genere. Club che non sembrerebbero essere intenzionate a proporsi.

Che questo si traduca in una nuova stagione di Victor nel Napoli? Probabilmente si. Ricordiamo infatti che nella prossima stagione di campionato, il Napoli giocherà anche in Champions League, un occasione fondamentale per i giocatori per mettersi in mostra agli occhi dei procuratori più esperti.

Ad ogni modo il Napoli è pronto a ricominciare partendo anche da Osimhen, motivo per il quale, se dovesse andare via, il prezzo da pagare sarà importante tanto quanto importante sono il suo gioco e la sua presenza.

