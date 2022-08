15mln per Petagna che sbloccano i 13mln per Simeone

Un Napoli tra arrivi e partenze. Dopo l’addio di Dires Mertens, un altro azzurro ha salutato il club della città di Partenopee. Andrea Petagna, dopo un lungo corteggiamento, è ufficialmente un giocatore del Monza.

Il novo club di Silvio Berlusconi è riuscito, senza troppi sforzi, a convincere l’attaccante triestino.

Infatti, dopo anni vissuti da comparsa nel Napoli, oggi Andrea Petagna ritrova il ruolo di protagonista nel club neo promosso in Serie A.

Petagna andrà in prestito al Monza alla “modica” cifra di 2.5 mln più un riscatto di 12.5 mln. Un operazione di mercato importante per un totale di 15 mln complessivi.

A quanto pare Petagna è pronto a partire immediatamente per raggiungere i sui nuovi compagni di squadra e quindi mettersi a disposizione di Stroppa.

Una partenza, quella di Petagna, che induce il Napoli a dover trovare necessariamente il suo sostituto.

Diversi nomi sono scritti nel taccuino di Giuntoli, anche se quello che in queste ore sembrerebbe essere il grande favorito è quello di Giovanni Simeone.

Se in molti danno già per certo il suo arrivo, il Napoli in realtà deve ancora trovare la formula giusta e l’intesa con il Verona.

Un Verona che vorrebbe replicare la formula di Petagna ossia prestito, di 2 mln, con obbligo di riscatto pari a 13mln.

Il club di Aurelio de Laurentiis però vorrebbe sottoscrivere l’accordo non con obbligo di riscatto bensì con diritto.

Una volontà, quella azzurra, che potrebbe essere soddisfatta dal Verona in quanto sembra ci siano opposizioni.

Ieri sera c’è stato il contatto tra le parti e forse già nella giornata si potrebbe arrivare all’ufficialità.

