Bergonzi: “Di Paolo ieri poteva fare meglio, mancano due rigori evidenti.”

In diretta a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show, trasmissione con Umberto Chiariello è intervenuto Mauro Bergonzi, ex arbitro:

“Premio Di Paolo ad Avezzano? Era un premio meritato. Ieri poteva fare meglio; mancano due rigori evidenti. La partita di Mariani e del VAR Di Paolo, si chiude lì, dovevano dare i rigori. C’è poco da dire, sul primo il VAR deve intervenire, sul secondo l’arbitro fa il gesto di niente con le braccia, che indica no, ma l’arbitro difficilmente ha colto l’entità del contatto, doveva andare al VAR a rivederlo. Il calcio di rigore a favore del Napoli dato al 90esimo, è simile a quello non dato su Zielinski. Il VAR è diventato fondamentale nel calcio, deve aiutare l’arbitro, devono aiutarsi a vicenda, non si possono commettere errori in queste 9 partite infuocate. Chiaro ed evidente errore? Il protocollo lo può cambiare solo l’IFAB. Quando si arbitra in Europa il VAR è meno usato. Quando si parla di contatto, l’arbitro sul terreno di gioco deve valutare. Irrati alla Domenica Sportiva ha giustamente detto che l’arbitro di VAR deve scegliere se l’episodio è oggettivo o opinabile, e di conseguenza intervenire”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati