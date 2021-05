Nel prepartita Sky di Napoli-Udinese, è intervenuto in studio “lo zio” Beppe Bergomi per parlare degli azzurri e del futuro allenatore.

Le parole di Bergomi

“Spalletti? Sarebbe un profilo giusto per il Napoli. Ora giocano col 4-2-3-1 e ha validi giocatori. Io cambierei solamente l’esterno sinistro, al posto di Mario Rui, ci vorrebbe uno con una fisicità diversa. Per il resto il Napoli ha una rosa forte, ha doppioni in tutti i ruoli. Il Napoli deve stare attento stasera, l’Udinese difende bene e può sfruttare la qualità di De Paul e Pereyra.”

