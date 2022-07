Il Napoli ha confermato l’acquisto di Mathias Olivera. Nel primo pomeriggio infatti, il ventiquattrenne uruguaiano, è arrivato al centro sportivo di Castel Volturno.

Attraverso un post Twitter, la società SSC Napoli, ha dato il benvenuto al ex Getafe.

C’è grande curiosità per il nuovo terzino del Napoli, il quale però entra nella rosa reduce da un infortunio al ginocchio avvenuto durante la convocazione con la Nazionale dell’Uruguay.

Primo scatto di Olivera a Castel Volturno

Tuttavia secondo la Gazzetta dello Sport, il ventiquattrenne azzurro, è un giocatore che recupera molto in fratta, dunque per Dimaro non dovrebbero esserci importanti problemi cosi da poter essere a disposizione di Luciano Spalletti.

