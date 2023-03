Avanti tutta. Si prende il largo

Napoli – Atalanta è l’ennesima manifestazione di superiorità. Si torna a più 18 in attesa del Milan. Inter mediocre, certo ma Napoli superlativo. Con i 3 punti di stasera, si è messa una ulteriore chiosa alla questione titolo. Se non per i punti, per la qualità della prestazione. Netta. Evidente.

Nella boxe, risultato a parte, incontri così sono chiari sin dal primo round. Un arbitro attento, si predispone ad intervenire, fermando il match.

2-0 con la perla di un campione. Il gol di Kvsratskhelia è da studio. Fa innamorare. È da mostrare. RIpetutamente. È pieno, stracolmo di sentimento. È un perfetto battesimo tra tifosi e maglia. Uno spot ideale della ssc Napoli per la sua città.

Per chi ha qualche anno, il gol del Georgiano, ricorda un Napoli – Milan firmato Paolo Di Canio.

Il Napoli di Marcello Lippi. Il ritorno in coppa Uefa di un vecchio Napoli. Vecchio di un calcio passato.

Torniamo ad oggi.

Napoli 5.0, il Napoli di Spalletti.

Napoli superiore in ogni parte del campo e per tutto l’intero arco della gara. I bergamaschi tirano un paio di volte verso il debuttante Gollini, solo a risultato ottenuto. Si badi bene, l’Atalanta di Gasperini non è la Cremonese. Ha valore, ha calciatori di spessore. Lotta per un piazzamento europeo se non Champions. Questo Napoli, però, non ha mura di contenimento. Non conosce argini. Ha chiaro, fin troppo chiaro, obiettivo e modalità. Insomma l’Atalanta che doveva essere un ostacolo è stato poco più di una apparizione. Si fa male Kim, bisognerà aspettare e capire. Campionato stracciato in lungo e largo. La Lazio? Nemmeno la si ricorda.

Si guarda avanti. Soltanto avanti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati