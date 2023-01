Auriemma: “Orsato l’anno scorso ne fece un’altra!”

Raffaele Auriemma, giornalista, ha commentato su Twitter la designazione di Daniele Orsato come direttore di gara di Napoli-Roma, gara in programma domenica sera alle 20.45.

Orsato al Napoli non fa riaffiorare bei ricordi. A tutti viene in mente quell’Inter-Juventus del 2018, in cui il direttore di gara non vide (perché troppo vicino parole sue ndr) un fallo da espulsione di Pjanic che poteva cambiare completamente la partita.

Ora Orsato arbitrerà Napoli-Roma, ma i brutti ricordi con l’arbitro di Schio non si fermano alla sfida Inter-Juventus

Auriemma sulla designazione di Orsato per Napoli-Roma

“Il Napoli è la squadra che Orsato ha arbitrato più volte (48), l’ultima risale al 6 marzo 2022: Napoli-Milan 0-1. Gara ricordata anche per un fallo da rigore di Tomori su Osimhen, irregolarità non rilevata sia dal direttore di gara che dal Var Valeri“.

