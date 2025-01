Atalanta-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla in Tv

Questa sera alle ore 20:45 Atalanta e Napoli scenderanno in campo al Gewiss Stadium di Bergamo in occasione del secondo big match della ventunesima giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta sia su Dazn che su Sky Sport (canali 201, 202, 213 e 251) mentre in streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW TV. La sfida odierna mette di fronte due delle tre prime della classe che, in questo momento, sono impegnate nella lotta scudetto. Nel precedente dell’andata, disputatosi lo scorso 3 novembre, gli orobici hanno espugnato lo stadio Diego Armando Maradona travolgendo i partenopei con un secco 0-3 firmato dalla doppietta del nigeriano Lookman e dal gol di Retegui.

A distanza di pochi mesi la situazione in classifica è diversa, con la squadra di Conte che al momento si trova al primo posto con 47 punti. Questa sera, il Napoli, proverà a vendicare la sconfitta dell’andata in modo da portare a casa la sesta vittoria consecutiva utile a consolidare il primato. Dall’altra parte la Dea si trova al terzo posto a solo a -4 punti dalla vetta e, nella gara odierna, proverà a sfruttare al meglio il fattore campo per bissare il successo ottenuto nel girone di andata in modo da diminuire il gap che la separa dal primo posto e di scavalcare momentaneamente l’Inter (impegnata domani a San Siro contro l’Empoli).

Le possibili scelte dei due allenatori

Per il big match del Gewiss Stadium l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, potrebbe optare per il modulo 3-4-2-1. Il terzetto di difesa, viste le assenze di Kossounou e Kolasinac, è molto probabile che sia composto da Hien al centro con Scalvini e Djimsiti braccetti. In attacco il tecnico nerazzurro potrebbe schierare il suo arsenale migliore, con le due punte che dovrebbero essere Lookman e Retegui supportate da De Ketelaere sulla trequarti.

Mentre l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, per la delicata trasferta di Bergamo potrebbe scegliere come modulo il 4-3-3 dovendo però fare i conti con l’assenza pesante di Buongiorno in difesa e con la partenza di Kvaratskhelia, passato al Paris Saint-Germain. In difesa probabile la presenza di Juan Jesus a fianco di Rrahmani. In avanti il tridente sarà composto probabilmente da Politano, Lukaku e Neres.

Le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

Articolo redatto da Alessandro Cilione

