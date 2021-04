Ambrosini: “Auguro il meglio a Pirlo, ma col Napoli…”

Nel prepartita Sky di Juventus-Napoli, è intervenuto Massimo Ambrosini, per parlare della partita e di Andrea Pirlo:

“Pirlo questa sfida se la gioca con la volontà di sfruttare le corsie esterne, cercando di mettere gli attaccanti in movimento, anche se avrà meno inserimenti. La Juve ha un bisogno tremendo di punti e di non perdere, se dovesse perdere sta sera ci starebbe qualcosa di preoccupante. L’obiettivo di non raggiungere la Champions potrebbe spaventare i dirigenti della Juve. L’obiettivo minimo non può che essere la Champions. Io auguro a Pirlo di arrivare alla fine della stagione, ma sembra innegabile che da questa sera ci passa molto».

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati