Altafini: “Vi spiego il motivo del mio addio dal Napoli. Questo Napoli è più forte di quello di Maradona per un semplice motivo”

Josè Altafini, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Si Gonfia la rete, sulle frequenze di Radio Crc, per parlare del momento che vive il Napoli di Spalletti:

“Le cose brutte le cancello quindi non ricordo quella gara contro l’Ajax! E’ stata una delle squadre più complete che ho affrontato, fare paragoni è brutto, ma quella era una macchina perfetta. Questo Napoli è più forte di quello di Maradona perché prima c’era Maradona che risolveva tutti i problemi, quella di oggi invece è una squadra completa. E’ un calcio più difficile da giocare, però i giocatori erano forti lo stesso. Penso che sia in grado di vincere lo scudetto. In casa mia si tifa solo Napoli, ma se gli azzurri vincessero lo scudetto, non so se sarei ben visto in città per i festeggiamenti.

Inoltre, Josè Altafini ha ricordato i suoi trascorsi al Napoli e al passaggio alla Juventus che lo rese agli occhi dei tifosi azzurri il celebre core ‘ngrato.

Andai via perché il Napoli non mi chiese di restare, poi mi chiamò la Juventus e accettai il passaggio.

Fermare il campionato per il Mondiale non mi trova d’accordo. La bellezza del calcio è la continuità e queste interruzioni non mi piacciono.

Kvara? Quando gente di calcio sceglie, va sempre bene. C’è competenza in certe scelte”.

