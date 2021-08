5 giorno ritiro Castel di Sangro

Ricominciano gli allenamenti per il Napoli dopo l’amichevole di ieri con l’Ascoli. Per oggi è prevista una seduta al mattino a porte aperte e una pomeridiana a porte chiuse. Le prime indicazioni avute nella gara di ieri hanno denotato che il gruppo è ancora lontano da una forma fisica accettabile e soprattutto il gioco espresso risulta essere molto lento e macchinoso. Mister Spalletti avrà tempo sino a venerdì per trovare i giusti equilibri in campo in vista dell’ultima amichevole di sabato 14 agosto contro una squadra ancora da definire.

