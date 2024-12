Udinese-Napoli, Conte: “Siamo una grande squadra, continuare su questa strada”

Dopo la bella partita che ha visto l’Udinese venire sconfitta dal suo Napoli per 3-1, Conte ha parlato ai microfoni di DAZN del match e del secondo tempo che ha visto i partenopei ribaltare la gara. Ora la squadra di De Laurentiis si trova a 35 punti ad un solo punto dall’Atalanta a 36. Bella la reazione della squadra dopo essere passata in svantaggio, serviva una reazione, Conte lo aveva chiesto dopo le due sconfitte e questo Napoli a quanto pare in questa stagione vuole dimostrare di essere tornato. L’allenatore ha parlato dei lati positivi di Udinese-Napoli ed ha voluto anche elogiare la grande prestazione di Neres.

Il brasiliano ha sostituito Kvaratskhelia infortunato e non ha di certo fatto rimpiangere il georgiano. Udinese–Napoli, per Conte, è stata anche la partita di Lukaku che è tornato al gol dopo i fischi del Maradona contro la Lazio. Ecco le parole dell’allenatore del Napoli, Conte, ai microfoni di DAZN. “Non dobbiamo farci confondere dal risultato, siamo andati sotto 1-0, ma è stato del tutto casuale. La partita è stata condotta dal primo minuti, anche nel primo tempo, il vantaggio loro è stato su calcio di rigore, che neanche ho rivisto e su calcio di rigore del tutto casuale. Non è che tra i due tempi sia cambiato chissà che cosa. Abbiamo condotto la partita con personalità ed abbiamo avuto delle occasione anche nel primo tempo, doveva sfruttarle di più”.

“Bisogna continuare su questa strada, l’ho detto anche dopo la sconfitta contro la Lazio. La nostra squadra deve giocare questo calcio con la palla e cercare di essere dominanti e fare la partita. Non bisogna lasciare la palla all’avversario, bravi i ragazzi contro l’Udinese non è stata una gara facile”. “Neres si allena con noi da tanto tempo, la maggior parte delle volte ho preferito Politano o Kvara, ma era tranquillo perché posso contare su di lui anche da subentrato. A livelli fisico e difensivo è cresciuto molto e può giocare sia a sinistra che a destra. Durante la settimana alleno 22 calciatore perché tutti devono sapere che spartito devono suonare”.

“Dobbiamo continuare così, senza avere paura di niente e di nessuno. Quando capitano queste partite il risultato lo dobbiamo andare a prendere. Lo abbiamo fatto oggi quando ci siamo detti che dovevamo andarci a prendere questa vittoria. Ho un gruppo di ragazzi seri che mi danno grande disponibilità”.

Articolo di Valerio Perrone

