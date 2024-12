Udinese-Napoli, Conte pronto a cambiare: “La partita si decide in 90 minuti”

Il Napoli dopo la doppia sconfitta contro la Lazio in Coppa Italia e in Campionato, tornerà a riprendere la leadership della Serie A contro l’Udinese. I Friulani sono sempre stati indigesti ai partenopei in passato, e quest’anno potrebbero rifare lo stesso scherzetto. La forza degli azzurri si è leggermente smorzata nel doppio confronto con i laziali e questo ha smosso delle modifiche sostanziali all’interno dell’ambiente partenopeo. Il Napoli quindi arriva a questo match con qualche dubbio in più rispetto allo scorso mese, ma ciò non toglie la netta supremazia tattica nei confronti dell’Udinese. Bianconeri che però hanno già regalato qualche scherzo pesante in questa stagione alle big e potrebbero mettere altra benzina sul fuoco allargare la “crisi” degli azzurri.

Antonio Conte ha presentato la sfida tra l’Udinese e il Napoli, match che si giocherà domani alle 18.00 in terra friulana, come ha riportato SkySport: “L’Udinese è partita molto forte, poi ha avuto un periodo di rallentamento. Sono molto forti fisicamente. E’ sicuramente una buonissima squadra. Stanno facendo molto bene. Dovremmo avere rispetto e cercare di essere al meglio della nostra condizione per riuscire a ottenere un buon risultato. L’approccio è importante ma così come lo è mantenere durante la partita una giusta intensità e attenzione, così come la voglia di predominare sull’avversario. La partita si decide in 90 minuti nei quali dobbiamo essere più bravi del nostro avversario. Per fare le competizioni europee devi allestire una rosa competitiva. Le italiane sono state molto brave nel farlo e questo sta dando i frutti. Il livello di qualità nonostante le rotazioni non scende.“

