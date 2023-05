SSC Napoli, la “start up” che cresce

La Stagione 2023, la vittoria del campionato e la indiscutibile supremazia del Napoli 5.0, hanno evidenziato, tra le tante cose, una misura.

De Laurentiis e la tifoseria sono concordi, l’azienda SSC Napoli ha necessariamente bisogno di operare come una start up.

Monte ingaggi gestibile, equilibrio tra acquisti e cessioni e nessun bagno di sangue per trattenere chi o cosa. Nell’anno del monte ingaggio ritoccato a ribasso ma con la lungimiranza degli investimenti al futuro, il Napoli vince.

Non è un caso. Assolutamente no.

In questo senso, vanno letti i chiari intenti di non rinnovare i contratti degli over 30.

In questo De Laurentiis è “spietato”, gli è ormai chiaro il dato.

La SSC Napoli deve scovare giovanissimi di valore tecnico alto, valorizzare ogni forma e se possibile resistere agli attacchi del mercato, guarda Kvaratskhelia, si farà così.

Di questo passo quindi, a poco a poco, i nomi che lasceranno Napoli sono noti.

Mario Rui, Politano, Zielinski, probabilmente Lozano mentre si farà eccezione per capitan Di Lorenzo.

È chiara la dinamica, è chiara la linea dell’azienda. Non un passo in più, non un passo imitando il modus altrui. Napoli ed il Napoli devono tenere la misura e l’idea.

Crescere poco a poco tenendo in opportuna considerazione il reale valore di mercato dell’azienda e dove intende collocare il proprio prodotto.

Un Napoli giovane per il Futuro. Giovane ma di talento.

Servirà un nuovo Giuntoli.

