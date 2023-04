Al termine di Napoli – Milan in conferenza stampa ha parlato il tecnico azzurro Luciano Spalletti, leggiamo insieme le sue parole:

“Siamo stati bravi a fare la qualità di gioco che abbiamo sempre fatto, abbiamo trovato davanti una grandissima squadra che ha fatto bene tutto. Non essendo abituati ad andare sul 2-0 sotto c’è stata la disponibilità dei giocatori che hanno concesso degli spazi e per loro è stato più facile.

Stavo parlando con il direttore di gara, chiedendo spiegazioni sul giallo a Lobotka. E’ passato Maldini parlandomi addosso e facendo finta di qualcosa che non so in maniera irrispettosa. Leao ha voluto solo calmare gli animi, non ho litigato con lui.

Ci può essere di tutto dopo una partita del genere nella testa, staremo a vedere quando si andrà a rigiocare. Vedremo già nella prossima partita a Lecce. Qualche volta è risuccesso, ma abbiamo sempre reagito alla maniera giusta anche lo scorso anno.

Raspadori è rientrato benissimo e si è allenato benissimo. Per noi era fondamentale dargli questi 20 minuti per completare il rientro in squadra. Stavamo già facendo i cambi sul 2-0, poi però loro hanno segnato il 3-0. I cambi hanno fatto quello che dovevano fare, sono stati bravi anche se non hanno rialzato la partita. Il risultato già era ampio, ma se vista la disponibilità.

Abbiamo concesso al Milan di palleggiare troppo. La costruzione è iniziata male e spesso abbiamo buttato fuori palloni, roba che non ci è mai successo. Loro sanno giocare a calcio, stiamo giocando contro i Campioni d’Italia. E’ quanto opinionisti hai a disposizione in giro che fa la differenza nel dire se la squadra è migliorata o no, loro sono Campioni e si sono rinforzati. E’ venuto così fuori un risultato netto come quello di stasera.

Abbiamo sbagliato questa sera, da capire se è una buca o una voragine. Noi abbiamo sempre fatto le nostre partite. Abbiamo fatto i complimenti ai calciatori, ora bisogna andare a giocare la prossima. Una partita giocata sotto lo stesso livello ci può stare. La disponibilità è stata incredibile anche questa sera in campo. Sono molto fiducioso. Ci sta perdere delle partite. Domani pensiamo già alla prossima”.

