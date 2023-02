Spalletti a Dazn post Napoli-Cremonese: “Devono distruggersi sul campo”

Eduardo de Crecenzo cantava ” Vola più in alto che puoi, senza fermarti mai…” che i ragazzi di Spalletti ascoltino questo brano prima di ogni match?

Il Napoli vola a quota 59 in classifica a 16 punti di distanza dalla seconda Inter che scenderà in campo domani al Marassi contro la Sampdoria.

Al termine di Napoli-Cremonese il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN. Leggiamo insieme le sue parole…

” Sul pezzo ci tiene la nostra città e i nostri tifosi. Tutti percepiscono che possiamo fare cose importanti. Ci siamo nel primo tempo un po’ innervositi perché la Cremonese usava i quinti molto larghi e ci facevano perdere le corse. Abbiamo avuto difficoltà a tenere palla, ma nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio. Bisogna vincere le partite non pensando a quello che succede nel mezzo con le situazioni arbitrali”.

“La disponibilità in questo momento è totale. Abbiamo calciatori professionisti ma sono bravi ragazzi che si allenano bene e sono disponibili a spendere delle corse per aiutare la squadra. Devono essere disponibili a distruggersi sul campo per aiutare la squadra perché un risultato può fare la differenza”.

La chiave del successo del Napoli : “La chiave è il modo di allenarsi. Domani mattina ci alleniamo e se non sviluppano un buon allenamento quelli fuori mettendo in pari la fatica rispetto a quelli che hanno giocato poi non c’è equilibrio. E se poi si impegnano in allenamento aumenta la qualità e ci si abitua a quegli standard. Così evitiamo di avere sorprese quando andiamo in Europa contro le grandi squadre”.

Il compleanno di Kvara : ” I ragazzi hanno un gruppo dove gli hanno fatto gli auguri appena scattata la mezzanotte. Questo è il segnale del clima che c’è all’interno della squadra”.

