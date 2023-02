Rrahmani a Sky: “Vittorie dallo scorso anno. Bel gioco e difesa”

Al termine della partita tra Spezia Napoli, ai microfoni di Sky ha parlato anche Amir Rrahamani:

“E’ dallo scorso anno che facciamo vittorie e un bel gioco, la difesa è un lavoro complessivo di tutta la rosa. E’ già dall’attaccante con Osimhen che lavoriamo sulla fase difensiva. Osimhen ti sorprende di velocità e con l’energia anche nel gioco aereo, diventa sempre più difficile negli spazi. Con lui in allenamento devi usare il colpo, se non lo tocchi diventa molto più difficile. Non ho visto la classifica dei difensori di Serie A di Marocchi, seno mi arrabbiavo non vedendovi. Ho avuto un brutto infortunio e per fortuna ora sono tornato bene. Il mister ha avuto coraggio a mettermi la prima partita con l’Inter, non avevo giocato nemmeno un’amichevole. Mi ha messo con l’Inter e nemmeno io me l’aspettavo. Sono titolare, ma posso essere sostituito come tutti gli altri. Abbiamo visto con il tempo che sono arrivati giocatori importanti al posto di altri campioni. “.

