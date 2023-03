Rinnovo Lobotka: il centrocampista del Napoli svela i suoi piani futuri

La stagione del Napoli è abbastanza positiva e le possibilità di vittorie dello scudetto sono oramai quasi al 100%. Solo una vera e propria girandola di sconfitte consecutive potrebbe far crollare la stagione dei partenopei. I punti di vantaggio sono tanti e ci sono già le ipotesi su quando il Napoli potrebbe vincere lo scudetto. Molti pensano nel derby campano con la Salernitana, altri invece la giornata successiva contro l’Udinese in Friuli.

Lobotka al Corriere dello Sport, ha parlato delle possibilità di rinnovo contrattuale col Napoli: “Diciamo che siamo a buon punto, stiamo chiacchierando. È chiaro che io voglio restare qua”. Infine Lobotka ha analizzato il tutto cercando però di mantenere i piedi per terra: “Vincerla è un sogno per tutti, quindi anche per me, ma sappiamo che è difficile, tanto. Ci sono grandi club e questo basta e avanza per definire lo spessore dei concorrenti. Ma noi non abbiamo nulla da perdere, giocheremo senza pressioni, non siamo come il Real Madrid che invece le avvertirà, e quindi saremo leggeri ma decisi. Se riusciamo a passare il turno, potrebbe succedere di incontrarli e noi li affronteremo o chiunque altro senza pressioni”.

