Napoli-Verona: probabili formazioni e dove vedere il match

La 20ª giornata di Serie A si conclude con il match serale tra Napoli e Verona, in programma alle 20:45. Una sfida importante per entrambe le squadre: i partenopei vogliono consolidare la loro posizione nelle zone alte della classifica, mentre gli scaligeri cercano punti preziosi per la salvezza.

Per il Napoli, Antonio Conte deve fare i conti con alcune assenze importanti. Olivera non sarà della partita a causa di una contusione al polpaccio rimediata contro la Fiorentina, con Spinazzola pronto a prendere il suo posto sulla sinistra. Recupera invece Politano, che tornerà titolare sulla fascia destra, con Neres a sinistra e Lukaku unica punta. Assente Kvaratskhelia, sempre più vicino all’addio.

Il Verona, guidato da Zanetti, si affiderà al tandem d’attacco Tengstedt-Sarr, supportati dal trequartista Suslov. In mezzo al campo rientra Belahyane, mentre le fasce saranno presidiate da Lazovic e Bradaric. In difesa, Coppola guiderà il reparto davanti al portiere Montipò.

Napoli-Verona, le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Neres; Lukaku. All. Conte.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Lazovic, Duda, Belahyane, Bradaric; Suslov; Sarr, Tengstedt. All. Zanetti.

Dove vedere Napoli-Verona

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, accessibile tramite smart TV, console di gioco, decoder Sky Q, TIMVISION BOX e dispositivi come Fire TV Stick e Chromecast.

