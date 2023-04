Napoli – Verona 0-0: Spalletti si “confonde”

Turn over ad oltranza.

È davvero tanto probabile che la testa di Spalletti e della squadra siano a Martedì.

Il Milan ha dato da pensare, non è una giustificazione, ma un dato che può essere compreso.

Dentro Demme e Raspadori, fuori Kvsratskhelia e Lobotka.

Raspadori da centrale fa una fatica infinita, non è il suo ruolo, dicono i tecnici. Spaesato ed isolato.

Osimhen è arruolabile ma in panchina. Victor entra al 75′, tardissimo anche per lui, Spalletti a mio modesto parere, si prende un rischio enorme.

Se lo metti per vincere devi farlo prima. Il 9 comunque cambia una gara lenta, scialba e povera. Il Verona esce dal Maradona con un pareggio 0-0 giusto che dà speranza di salvezza.

Ci sarà da combattere in fondo alla classifica fatta eccezione per la Sampdoria, nessuno molla.

Due gare in una al Maradona.

Una prima in cui il Napoli non tira in porta, una seconda da 20 minuti, frizzante ed arrembante.

Il primo è un Napoli involuto, impacciato.

Osimhen per questa squadra è più che essenziale, è una chance che garantisce profondità, mette paura all’avversario ed elettrizza l’attacco.

Una traversa del 9 nigeriano, è l’unica vera occasione della gara.

Il Verona non ruba nulla ha addirittura la possibilità di vincerla.

Un cambio di campo ed una azione di rimessa rischiano di portare in vantaggio gli scaligeri.

Finisce 0-0.

Spalletti oggi sbaglia il prima ed il dopo. Sbaglia la formazione iniziale e cambia troppo tardi. Critica costruttiva.

A certi livelli la differenza è fatta da uno o due elementi. Il Napoli di stasera, dopo Lecce e Milan, sa perfettamente che non può prescindere da Osimhen.

La sorprendente Lazio di Maurizio Sarri si porta a meno 14.

C’è ancora da fare, ancora da lavorare e vincere, servono ancora punti, serve ancora una squadra che con o senza il suo migliore attaccante faccia gioco, quello che stasera non si è visto praticamente mai.

