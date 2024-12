Napoli-Venezia: le formazioni ufficiali

A breve scenderanno in campo Napoli e Venezia nel match valido per questa giornata di Serie A. I partenopei vorranno approfittare del pari dell’Atalanta con la Lazio per agganciare i bergamaschi in cima alla classifica. I lagunari invece hanno bisogno di punti per uscire dalla zona retrocessione. Di seguito le formazioni ufficiali della gara;

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte.

Venezia (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Sverko, Altare; Zampano, Nicolussi, Busio, Ellertsson, Carboni F.; Oristanio, Yeboah. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Articolo redatto da Christopher Weiss

