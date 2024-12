Napoli-Venezia 1-0: Raspadori riporta gli azzurri in vetta alla classifica

Il Napoli ospita il Venezia nella cornice del Maradona per questo match di Serie A. Padroni di casa che prendono subito il controllo del match, con l’intento di cogliere l’occasione di agganciare l’Atalanta al primo posto dopo il pareggio ottenuto da quest’ultima con la Lazio. Occasione per Rrahmani al 4′ quando in area si trova il pallone tra i piedi e conclude, ma pallone troppo centrale e il tiro viene respinto. Passa qualche minuto con qualche guizzo dei lagunari, ma al 15′ Kvaratskhelia va vicino alla rete del vantaggio, costringendo Stankovic a sporcarsi nuovamente in guantoni. Escono allo scoperto gli ospiti al 19′ con Yeboah che prova a metterla in basso a destra in area, ma Meret si tuffa e dice di no.

A poco più di mezz’ora di gioco, di nuovo Napoli pericoloso con Neres che in area riceve e conclude, ma il pallone viene respinto da un difensore e finisce in corner. Tutto fermo al 36′: l’arbitro non ha dubbi e assegna rigore ai partenopei per il fallo di mano di Idzes. Sul dischetto va Lukaku che si fa ipnotizzare da Stankovic, il quale disinnesca il piazzato del belga. Sull’onda dell’entusiasmo il Venezia si fa sotto al 38′ con Oristanio che va alla conclusione; buona, ma troppo centrale. Il primo tempo finisce quindi 0-0.

Secondo tempo Napoli-Venezia

Riprende la gara tra Napoli e Venezia, con i padroni di casa superiori in ogni aspetto che non sono però ancora riusciti a sbloccare il risultato. Rispetto alla prima frazione, i lagunari sembrano aver preso più coraggio e in questi primi minuti mantengono persino il pallino del gioco. Pian piano i partenopei rimettono in equilibrio il match tornando in controllo e al 65′ Lukaku cerca di farsi perdonare l’errore dal dischetto e la mette vicino al palo di destra, trovando però la contrapposizione di Stankovic che la devia sul legno. Insiste il Napoli alla ricerca del gol, di nuovo con Kvaratskhelia che riceve il crosso del compagno e conclude, ma ancora poco angolata.

A sbloccare il match al 79′ in favore del Napoli è Raspadori, entrato al 70′ per Anguissa: ritrovatosi il pallone tra i piedi, dal limite lascia partire il tiro basso indirizzato alla destra del portiere che, stavolta, non ci arriva. Venezia visibilmente atterrito dal gol subito, in quanto sta riuscendo a tenere botta nonostante l’inconsistenza in fase d’attacco. Giunti a ridosso della fine del match, il confronto statistico è impietoso: possesso palla (in %) è 67-33, mentre i tiri totali 25-4. Una sola squadra in campo praticamente, ma il risultato finale è molto contenuto, quasi ingiusto per quanto proposto in campo, anche se gli XG (0.98) del Napoli in effetti rispecchiano quanto ottenuto. L’arbitro fischia dunque la fine, gli azzurri vincono e agganciano l’Atalanta prima in classifica.

Articolo redatto da Christopher Weiss

