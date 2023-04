Napoli – Salernitana pari: Udine Caput Mundi

È una partita a scacchi senza spazi.

La Campania al centro del mondo, spot meraviglioso per il Sud Italia. Napoli – Salernitana è il perfetto clou per una stagione magica.

Il finale scritto da un poeta nato e cresciuto all’ombra del nostro vulcano.

È un premio per l’imprenditoria campana, per due Uomini diversi ma contraddistinti da un simile coraggio.

Sousa l’ha studiata . Ha proposto un blocco ideale che quando può sa’ organizzare la manovra. La Salernitana si salverà.

Il Napoli è un mondo a se’. Oggi è capitale universale. Il calcio è il miglior veicolo per l’Emancipazione.

Tensione altissima e palpabile.

La squadra la sente. Le gambe si fanno più dure ed il pallone pesa. C’è uno stadio palpitante e lo stress emotivo è dolcemente straziante. Spalletti consuma la sua area tecnica.

Alla fine avrà camminato per chilometri. Incessante il suono delle trombe, servono 61 minuti per sbloccarla.

Olivera uno di quelli che erano stati considerati comprimari. Gli uomini dei 30 minuti saranno alla fine di questo percorso, una risorsa estremamente preziosa.

Le immagini che Dazn manda in giro per il mondo, dicono di una città unita, capitale, la prima città europea a liberarsi dal giogo nazi fascista.

Un solo colore ed un abbraccio collettivo per questo giorno Fratelli.

Fratelli d’Italia, Campioni.

Campioni d ‘ Italia.

Questo è il primo tempo del film.

Il “bello” arriva ora.

Film da Oscar, finale da brividi.

Il secondo tempo ha come titolo

Napoli – Salernitana 1-1. Sottotitolo Pirola. Mancano 5 minuti.

Sembra un ossimoro ma i Granata rischiano di vincerla.

Udine caput mundi.

