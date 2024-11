Napoli-Roma, Conte e l’allarme Lukaku-McTominay: “Ci sono 48 ore ancora per smaltire tutto”

La Serie A torna protagonista con uno dei suoi appuntamenti più attesi: Napoli-Roma allo Stadio Diego Armando Maradona domenica 24 alle ore 18.00. E’ una tra le sfide più cariche di tensione, di emozioni e di spettacolo, con entrambe le squadre desiderose di consolidare le proprie ambizioni stagionali. Il Napoli capolista ha voglia e bisogno di reagire dopo il pareggio contro l’Inter, mentre la Roma, dopo il secondo esonero stagionale, ha bisogno di rialzarsi per iniziare a macinare punti. Sarà dunque una partita palpitante che metterà a confronto due stili abbastanza opposti. Antonio Conte ha saputo riqualificare un ambiente abbastanza cupo dopo la scorsa stagione, mentre Claudio Ranieri ha la missione di ricompattare la Roma dopo il disastroso inizio di campionato e di Europa League.

In conferenza stampa Antonio Conte ha presentato la sfida tra il Napoli e la Roma, come ha riportato Il Mattino: “Sarà una partita tosta per entrambe: la Roma gioca in Europa, hanno fatto un buon mercato, non stanno rendendo per quello che dovrebbero. Mi auguro che possano tornare a fare bene ma dopo la partita con noi. Quando cambi allenatore a livello nervoso c’è un input importante. Loro sono al terzo cambio, è inevitabile. Con Juric avremmo saputo cosa affrontare in campo, oggi non sappiamo come scenderanno in campo. Dobbiamo pensare a noi stessi, abbiamo lavorato bene, c’è voglia e entusiasmo. Sarà una gara complicata contro un’ottima squadra. Lukaku e McTominay si sono allenati. Non hanno alcun problema. Olivera è tornato ieri, ha fatto già due allenamenti con noi, domani faremo ulteriori valutazioni anche sugli acciacchi post nazionale. Ma ci sono 48 ore ancora per smaltire tutto“.

Ultime notizie sul Napoli, dalle competizioni al calciomercato