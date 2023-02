Si va avanti di comune accordo, questa la spiegazione di Marco Busiello in merito alla permanenza di Diego Demme a Napoli. Il giocatore, che aveva reclamato un maggiore coinvolgimento da parte di Spalletti ed era stato accostato a più di una squadra nella finestra di mercato invernale, ha deciso di continuare la sua avventura all’ombra del Vesuvio. Una scelta che il suo procuratore ha condiviso di comune accordo con la società partenopea, lanciatissima e battistrada in campionato, ma ancora in ballo anche in Champions League, dove ha prepotentemente dimostrato di poter dire la sua.

Le parole di Busiello: “Demme felice a Napoli”

“Diego è molto felice di stare a Napoli, è coinvolto nel progetto. Vive di grande entusiasmo come tutto l’ambiente. Si è deciso di comune accordo col club che restasse, anche perché numericamente la squadra aveva bisogno di un giocatore come lui. Speriamo che Spalletti possa utilizzarlo di più”

Queste le parole di Busiello dunque a Radio Crc, che confermano la volontà di Demme di rimanere a Napoli per non perdersi il meglio della stagione. Le occasioni di scendere in campo, con la squadra in piena corsa su due fronti e sorpresa dalla Cremonese soltanto in Coppa Italia, non mancheranno di certo.

