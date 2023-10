Napoli e Milan danno spettacolo per un tempo a testa: 2-2 al Maradona

Napoli e Milan si spartiscono la posta con un 2-2 maturato dopo una gara giocata ad altissima intensità da ambedue le squadre. Il pareggio, in bilico fino all’ultimo secondo, premia sia la grande prima parte di gara del Milan, sia il carattere del Napoli che sembrava alle corde ma che, con una ripresa di altissimo livello, ha dimostrato di avere grandissimo carattere.

Rudi Garcia e Pioli scelgono di disporsi in campo in maniera speculare optando ambedue per un 4-3-3. Nel Napoli viene scelto Natan al posto di Ostigaard nella difesa a 4 con Mario Rui che ha la meglio su Olivera, a centrocampo Elmas fa le veci di Anguissa, mentre davanti è ancora Raspadori a fare da vice Osimhen. Il Milan risponde con Kalulu accanto a Tomori, Musah al posto dell’infortunato Loftus-Cheek mentre davanti il trio è composto da Leao, Giroud e Pulisic.

Due volte Giroud, il Milan rischia di dilagare

La squadra di Rudi Garcia parte forte andando a pressare gli ospiti sul primo possesso con grande aggressività, togliendo riferimenti in fase di impostazione e coprendo bene il campo. Il Milan sale tuttavia di livello e, dopo l’infortunio di Kalulu che costringe Pioli a sostituirlo con Pellegrino, trova il vantaggio al 21’ con Giroud, bravo a correggere in rete un cross di Pulisic e a piegare le mani all’incolpevole Meret. I campioni d’italia sbandano pericolosamente e perdono quelle poche certezze acquisite nelle vittorie di Verona e Berlino, andando in totale confusione. Nonostante un gol divorato da Politano da pochi metri su assist radente di Kvaratskhelia, i rossoneri premono sull’acceleratore e Giroud realizza ancora: cross di Calabria dalla destra e stacco imperioso del francese che sovrasta un Rrahmani in stato confusionario.

Il 2-0 galvanizza il Milan che rischia di dilagare con Reijnders nel finale di tempo ma l’olandese, servito da Theo Hernandez, con l’interno sfiora soltanto la traversa a Meret immobile.

Garcia cambia tutto, il Napoli risorge

A inizio secondo tempo Rudi Garcia cambia lo stordito Rrahmani con Ostigaard, Mario Rui lascia il posto ad Olivera mentre Elmas lascia il posto a Simeone. Il nuovo 4-2-3-1 disegnato dal tecnico francese con Raspadori dietro al Cholito porta subito i frutti desiderati grazie a Politano che al 50’, dopo una magia sulla fascia destra, scarica un potente mancino sotto la traversa che lascia Maignan senza possibilità di replica. La partita si ribalta rispetto alla prima frazione e il Napoli accelera con decisione per riequilibrare la contesa. I padroni di casa d’incanto ritrovano fiducia e intensità sfiorando due volte il pari prima con Di Lorenzo, sul cui destro si supera Maignan, e poi con Kvaratskhelia che si vede schermare la conclusione a botta sicura da Tomori. L’onda d’urto della squadra di Garcia è violenta e sfocia nella punizione capolavoro di Raspadori al quarto d’ora. Il numero 81 azzurro da posizione centrale approfitta dell’unico angolo cieco lasciato da Maignan e trova un angolo impossibile che riequilibra la contesa e fa esplodere il Maradona.

Il Milan reagisce con Leao che impegna Meret e nel finale di partita ambedue le squadre, espulso Natan per doppia ammonizione, hanno la possibilità di spostare l’equilibrio dalla loro parte. Al 91’ Calabria colpisce l’esterno della rete di testa da posizione favorevolissima e prima del triplice fischio Kvaratskhelia decide di mettersi in proprio, sfonda sulla sinistra ma il suo diagonale basso trova l’opposizione di Maignan.

