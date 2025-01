Napoli, Conte presenta la sfida scudetto contro l’Atalanta: “Dobbiamo sopperire all’assenza di Kvara”

Dopo i recuperi (anche se manca quello tra Fiorentina e Inter, ndr) il Napoli è ancora saldamente in testa della classifica e contro l’Atalanta cercherà di vincere per cancellare definitivamente la rivale dalla lotta allo scudetto. Sarà un match adrenalinico con due stili simili, ma anche leggermente differenti: i campani con Conte a spronare tutti (vedi Neres contro la Fiorentina e poco dopo rete dello stesso) e del “nascondino tattico” di Gasperini. Sono due rose che possono tranquillamente ambire alla vittoria del campionato, solo che i partenopei hanno un solo impegno alla settimana, mentre a breve tornerà la campagna europea e le sfide di Coppa Italia). Nota stonata l’addio di Kvaratskhelia al PSG e questo ha rovinato i piani tattici di Conte che dovrà trovare un nuovo assetto tecnico per tutto il girone di ritorno. Il mercato potrebbe essere una carta da giocarsi, ma ad ora il mister dovrà contare solo sulla rosa effettiva.

In conferenza stampa Antonio Conte ha presentato la sfida scudetto tra il Napoli e l’Atalanta, match che si giocherà domani sera alle 20.45, come ha riportato SkySport: “Loro hanno vinto 11 partite di fila, erano forti e lo sono ancora. Oggi hanno la consapevolezza di esserlo, perché hanno vinto l’Europa League. È da tempo una realtà, ma vincere ti dà la forza di giocarsela con chiunque. Col Real Madrid hanno perso in una gara apertissima. Però dobbiamo concentrarci su noi stessi: siamo cresciuti da quella partita con l’Atalanta e abbiamo bisogno di match così per misurarci e capire quanto manca per avvicinarci sempre di più. Ho sposato questa situazione perché avevo il piacere di vivere l’esperienza in una città così appassionata. Cerchiamo di fare le cose nel migliore dei modi, sappiamo quali sono i nostri limiti rispetto ad altri club ma dobbiamo essere ambiziosi. Se non lo fossimo non ci sarebbe quella determinazione agonistica per stare tra le prime della Serie A. Andiamo avanti a testa bassa e pedaliamo. Dovremo essere bravi a ricreare quell’alchimia e sopperire all’assenza di Kvara. Non ci siamo mai lamentati, queste sono dinamiche normali. E spero che a Napoli ce ne siano il meno possibile in futuro“.

