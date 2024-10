Milan-Napoli 0-2: il Napoli si candida

Il Napoli vince a Milano.

Vince ed è giusto. 25 punti.

Lukaku e Kvaratskhelia.

Prima la squadra di Conte, prima e con una prestazione da top club. Personalità e qualità.

Il tifoso più esigente ne aveva un gran bisogno.

Il Napoli ha fatto il Napoli ed è la cosa che più ci piace sottolineare.

Il Napoli ha fatto il Napoli ed ha chiarito a se stesso ed al campionato, la sua candidatura.

Partita sofferta come nello stile di Conte, Meret ci mette la firma.

Dossena, a Radio Rai, dirà di un Napoli solido.

Spaventosamente solido e questo lo porta assai vicino all’Inter.

Gioca il Milan ma il Napoli è infinitamente organizzato. Fonseca ha dato un bel gioco alla sua squadra ma Conte sta costruendo una vera e propria falange.

Equilibrato e positivo nel ripartire. Letale nelle sue occasioni.

Stasera, alle 23 circa, Fonseca potrebbe avere un piede fuori da Milano.

Degli aspetti tecnici se ne occuperanno i colleghi meglio attrezzati. Qui ci soffermiamo sul senso e sul significato di questa vittoria.

Meglio, di questa prestazione.

Il Napoli vince a Milano, giustamente ed il dato è chiaro. La squadra di Conte, a sacrosanto diritto, si candida a grandi soddisfazioni.

Grandi soddisfazioni e qui ci fermiamo.

Puntellata la classifica, ancor più primo.

Primo dopo il secondo appuntamento tra grandi. Entrambi in trasferta. Pareggio nella Torino bianconera e vittoria nella Milano rossonera. È già il principio di una statistica.

Decima di campionato e dicono molto. Lo stile di questo Napoli si va via via delineando. Equilibrato e redditizio.

Il Napoli vince 2-0 a Milano. Sono 3 punti che valgono una infinità.

2-0 contro il Milan e la cosa più bella è il sottofondo canoro dei tifosi azzurri al Meazza.

