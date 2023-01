Meret a Dazn post Salernitana – Napoli: “Cammino lungo, pensiamo a macinare gioco”

Dopo la vittoria del Napoli all’Arechi, il portiere azzurro Alex Meret ha parlato ai microfoni di DAZN. Leggiamo insieme le sue parole:

“Faceva molto freddo. Ci sono state poche parate da fare in 80 minuti. Quando sei il portiere del Napoli devi farti trovare pronto. La mia parata decisiva? Sono stato bravo a restare in piedi. Abbiamo subìto poco la Salernitana. Sono felice per la stagione che sto facendo io e per la stagione che sta facendo la squadra. La classifica la guardiamo. Siamo a metà campionato è ancora lungo il cammino. Pensiamo a macinare gioco e prestazioni”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati