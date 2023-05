Lo scudetto dei Ragazzi! Il Napoli dei 20 anni

Sono le parole del più Napoletano dei Bolognesi. Lucio Dalla.

Il terzo scudetto, il primo del secondo millennio, è scudetto di una nuova Napoli.

Napoli ed i suoi 20 anni.

Un giovanotto ed una Donna in divenire.

Non si offendano i “nostalgici”, questo è il titolo della New Generation. Dei Ragazzi nati nel 2000. Di quelli che non hanno visto Maradona, non hanno conosciuto Troisi e solo sfiorato Pino Daniele.

Lo scudetto 2023 è il titolo di un mondo nuovo e di un uomo nuovo.

Il nuovo Napoletano.

Meno storia, purtroppo, molta più tecnologia. Distanze accorciate in ogni settore della vita.

Non c’è più la radiolina, il filo diretto con “tutto il calcio rai”. Questo è lo scudetto della diretta social, dei festeggiamenti “scippati” ai tg e dei millennials.

Lo scudetto dei ventenni.

Dei figli, dei nipoti, dei Napoletani di nuova generazione.

Tifosi e calciatori.

20 anni.

Lo scudetto della Gioventù Napoletana.

Buongiorno Napoli.

Buongiorno Nuova Napoli.

