Inter e Napoli finisce 1-1, Conte furioso per il rigore concesso ai neroazzurri: “Se c’è un errore il VAR deve intervenire, punto e basta!”

Il Napoli è stato fermato dall’Inter e ha rischiato anche di perdere. I leader del campionato di Serie A erano passati in vantaggio con McTominay, ma vicino allo scadere del primo tempo Calhanoglu ha riagguantato il pari. Un primo tempo ottimale questo dei partenopei che hanno creato e difeso bene il campo, ma nel secondo tempo questa verve è sparita. Solo nel finale con Simeone c’è stato un sussulto ma alla fine dei conti nulla di davvero pericoloso. Inoltre Calhanoglu ha “graziato” i tifosi del Napoli calciando il rigore sul palo a Meret battuto. Ma alla fine il pareggio è stato il risultato più giusto ed è stata una partita vibrante e ben strutturata. Il prossimo turno vedrà il Napoli affrontare la Roma, in crisi di identità e con il secondo esonero stagionale (Juric è stato allontanato dopo la sconfitta contro il Bologna.

Antonio Conte a DAZN ha analizzato il pareggio tra Inter e Napoli, come ha riportato Il Corriere dello Sport: Ma che significa che il Var non può intervenire se c’è un errore. Che significa? Quando gli conviene interviene? La decisione dell’arbitro può cambiare una partita di questo genere. Il Var o c’è o non c’è per correggere gli errori. Altrimenti ci si nasconde dietro questa situazione. Il Var se c’è un errore deve intervenire, punto e basta. Ma fatemi capire, ma che significa. E’ una cosa mi fa veramente incazzare, non solo a me, a tutti gli allenatori. Marelli può dire quello che vuole, a livello di logica il Var deve essere utilizzato per corregere errori o per situazioni non viste dall’arbitro. Che significa che l’arbitro Mariani deve decidere su un errore clamoroso che può incidere sulla partita. Stiamo trovando una situazione affinché di nuovo ci siano retropensieri da parte di tutti. Si era partiti benissimo con il Var, adesso può intervenire o non intervenire. Ma che significa? Se c’è un errore il var deve intervenire, punto e basta. Chiama l’arbitro, che va a vedere, poi può confermare la decisione, ma l’arbitro deve andare a vedere cosa succede. A favore nostro o contro“.

Ultime notizie sul Napoli, dalle competizioni al calciomercato