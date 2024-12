Il Napoli va KO contro la Lazio e Conte non si capacita: “Serve avere più qualità negli ultimi 30 metri”

Il Napoli in pochi giorni ha perso due volte contro la Lazio: la prima in Coppa Italia a causa di Noslin (tripletta) e in campionato a causa di un suo assist. Da giovedì a domenica è cambiato il risultato ma non la solfa: biancocelesti in trionfo e partenopei ancora a secco. Dopo questa duplice sconfitta Antonio Conte dovrà capire costa sta succedendo alla sua squadra: Lukaku è apparso molto appesantito e il centrocampo non ha dato il suo meglio. Sono stati fatti errori simili in queste due sfide sinonimo che l’atteggiamento della Lazio ha aperto quelle crepe che in teoria oggi dovevano essere chiuse. Eppure Anguissa ha cercato di tenere botta offrendo una serie di passaggi importanti, ma alla fine l’attacco non ha prodotto molto. Sarà una settimana di riflessione questa per il Napoli che poi porterà alla sfida contro l’Udinese in terra friulana.

Antonio Conte a DAZN ha analizzato la sconfitta del Napoli contro la Lazio al Maradona, come ha riportato Il Corriere dello Sport: “Penso che la partita di oggi abbia detto chiaramente che la strada per cui stiamo lavorando è quello giusto. Nella nostra idea c’è la voglia di aggredire l’avversario e fare la partita, sicuramente c’è da migliorare, poi arriviamo tanto volte lì poi però manca l’ultimo passaggio e non è la prima volta. Poi non sono dispiaciuto per la prestazione dei ragazzi, hanno dato tutto contro una buona squadra che non sta lì per caso, la Lazio non è una meteora. La strada è quella, è inevitabile che durante la strada ci sono inciampi e probabilmente ce ne saranno altri. Serve avere più qualità negli ultimi 30 metri“

