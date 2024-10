Il Napoli in scioltezza col Milan, Conte sulla lotta scudetto: “Nessuno gioca a nascondino, ho le spalle larghe” FOTOGALLERY

Al Giuseppe Meazza il Milan è caduto contro il Napoli per 2-0 a causa delle reti di Lukaku e Kvaratskhelia. Una vittoria sferzante questa dei partenopei che hanno voluto ribadire la propria vena offensiva anche in in uno stadio caldo come questo di Milano. I rossoneri non sono riusciti a trovare la quadra davanti, ma la difesa non ha saputo gestire le scorribande degli azzurri. Una bella partita questa dei ragazzi allenati da Conte che questa sera hanno giocato ottimamente e con grande maestria. Napoli che adesso vedrà cosa faranno la Juventus contro il Parma e l’Inter contro l’Empoli per capire se ha guadagnato punti o se le distanze in classifica resteranno sempre le stesse.

A DAZN Antonio Conte ha analizzato la vittoria del Napoli contro il Milan nel big match di questa giornata di Serie A: “Nessuno gioca a nascondino ho le spalle larghe. Sto vedendo quello che stiamo facendo in queste 10 giornate ed è una cosa inaspettata. Rimaniamo umili e di andare di partita in partita. Cerchiamo di fare ogni partita più punti possibili e ogni club sa qual è il proprio obiettivo. Il nostro è quello di tornare in Europa visto che dopo 14 anni non giochiamo. La stessa idea nostra però la tengono altre 6 squadre. Voglio che i nostri tifosi sognino e Napoli è un ambiente che deve avere equilibrio. Siamo riusciti a creare un ambiente solido e unito e questo è uno dei migliori gruppi che ho avuto in carriera. Quello che ha me piace è che ci sia un ambiente sereno e pulito che respira passione. Io vivo di passione e ansia nel pepare al meglio le partite. Questa sfida è stata preparata con un solo allenamento e ringrazio lo staff, i calciatori per quello che hanno messo oggi. Voglio vincere sempre si e la squadra si sta esprimendo al meglio e c’è grande voglia di rendere orgogliosi i tifosi e questa cosa mi piace”.

Ultime notizie sul Napoli, dalle competizioni al calciomercato