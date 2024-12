Il Napoli e Mario Rui Silva Duarte prendono strade diverse: il portoghese rescinde il contratto

Il Napoli e Mario Rui Silva Duarte hanno concordato di comune intesa la risoluzione dei contratti in essere a partire dal 30 dicembre 2024. Questo addio da parte del portoghese con la squadra partenopea segna la fine di un capitolo significativo nella carriera del giocatore portoghese e nella recente storia del club azzurro. Mario Rui è approdato al Napoli nell’estate del 2017, dopo una stagione in prestito alla Roma. Con il club azzurro, ha disputato 227 partite realizzando 3 gol e 26 assist, diventando una pedina fondamentale per la difesa e mostrando la sua versatilità sia in fase difensiva che offensiva. Le sue prestazioni hanno contribuito a numerosi traguardi, incluso lo storico Scudetto vinto nella stagione 2022/2023. In questa stagione Mario Rui non è mai sceso in campo, mentre nella scorsa ha giocato 21 partite realizzando 2 assist. L’ultima partita con la maglia del Napoli del terzino portoghese è stata contro il Frosinone il 14 Aprile 2024.

