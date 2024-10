Il Napoli batte il Lecce e resta primo, Conte: Oggi “Ho poco da rimproverare alla squadra”

Il Napoli ha battuto il Lecce 1-0 grazie alla rete di Di Lorenzo nel secondo tempo. Il capitano azzurro è stato uno dei migliori in campo e sin dal primo tempo ha cercato di realizzare la rete del vantaggio. E’ stata una prestazione non proprio ideale questa dei partenopei che con l’amplio turnover ha messo a riposo alcuni titolari in vista della sfida contro il Milan. Altra nota da segnalare la buona prestazione di Ngonge che ha cercato di mettere pressione alla difesa del Lecce. I salentini si sono proposti al meglio contro i leader del campionato, cancellando l’opaca prestazione realizzata contro la Fiorentina.

Antonio Conte a DANZ ha analizzato la vittoria del Napoli contro il Lecce: “Oggi ho poco da rimproverare alla squadra. Abbiamo fatto il 65% di possesso palla, 24 volte tirato e 16 calci d’angolo e loro si sono difesi. Ho dovuto calmare i ragazzi, ma ero convinto che la palla sarebbe entrata. Abbiamo giocato a calcio e dobbiamo avere la pazienza e cercare di creare le situazioni per segnare. Siamo ben organizzati e posso dire che loro sono una buona squadra che ha valori e si sono visti. Hanno sfruttato bene le ripartenze con Banda e Kristovic. Sul gol di Di Lorenzo? Non si sa mai su cosa accade, però diciamo che ero ben concertato sul match. Lukaku? Non parlo sempre delle stesse cose e testa al Milan che è una squadra forte che ha fatto un buon mercato. Ci presentiamo in un buon stato di forma e San Siro non è mai una passeggiata”.

