Conte alla vigilia dell’Udinese: “Non temiamo nessuno, ma rispettiamo tutti”

Il Napoli è saldamente leader del campionato e contro l’Udinese vorrà proseguire la sua striscia positiva. Grazie alla vittoria della Fiorentina nel recupero della 14ª giornata di Serie A, i partenopei hanno mantenuto il distacco di 3 punti a proprio favore e adesso hanno il destino nelle loro mani. Di recente i friulani hanno battuto il Venezia e la loro classifica è abbastanza soddisfacente. Antonio Conte però non ha alcuna intenzione a perdere punti e vorrà mettere ulteriore pressione all’Inter che giocherà lunedì contro la Fiorentina. Di conseguenza il Napoli metterà in atto una tattica molto agguerrita e proverà a scardinare la difesa dell’Udinese sin dalle prime battute.

In conferenza stampa Antonio Conte ha presentato la sfida tra il Napoli e l’Udinese, come ha riportato SpazioNapoli: “Non temiamo nessuno, ma rispettiamo tutti. Loro sono molto strutturati fiscalmente, dovremo stare attenti sui calci piazzati. Ogni gara ce la dobbiamo sudare. Ci sta tutto per costruire qualcosa di importante. Sono qui, perché volevo fare un’esperienza al Napoli. Bisogna sempre cerare di migliorare. Domani giocherà Juan Jesus. Billing è un ragazzo serio, ora sta entrando nelle dinamiche. Con il Giugliano, finalmente, ho potuto vedere Billing in una partita vera. Sta entrando nella nostra idea di calcio, ci sta dando una grande mano. Okafor non sta nel pieno nella forma, ha un minutaggio davvero ridotto. Ma anche lui sta facendo allenamenti ulteriori. Voglio lasciare un Napoli migliore quando me andrò, spero tra tanti anni. Il calcio si evolve, quello che andava fatto prima va risolto. Il club deve crescere. Mi interessa pensare come aiutare il club. Non ci serve un giocatore, ma un centro sportivo per creare uno spirto d’appartenenza. Anche perché non abbiamo un settore giovanile”.

