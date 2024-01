Errata valutazione. De Laurentiis “colpevole”

Sul tavolo della stagione 2023-2024 ballano per la ssc Napoli circa 70 milioni di euro.

Tanto vale la qualificazione alla prossima Champions. Non entrare tra i primi 4, vorrebbe dire “tragedia” sportiva. Sono tantissimi.

A questo proposito, la riflessione quotidiana. Non si chiede ciò che non é realizzabile. Non si chiede e non si pretende.

La crescita è un percorso profondo ed intimo.

Attraversa molteplici fasi di sperimentazione e giunge ad una specifica che si chiama Adattamento.

Adattamento all’ambiente ma ancor prima a ciò che ci rende “sereni”.

A nostro agio.

Si diventa ciò che si preferisce.

Propositivo, difensivista, attendista, calcolatore, speculatore.

Caratteristiche essenziali di una personalità e di un percorso.

Non si chiede ad un gatto di comportarsi da leone. Non si chiede al leone di giocare col gomitolo.

Non si chiede a Zeman di smettere di fumare, a Gattuso di non gridare, a Spalletti di evitare filosofia da baretto.

Ognuno è ciò che ha desiderato.

Ciò che ha preferito diventare.

Non esistono alibi.

Non esistono scuse.

Si diventa sempre ciò che si è costruito.

Non c’entrano i soldi.

Non c’entrano le possibilità che un ambiente ti garantisce.

È evidente che alcuni luoghi ed alcune famiglie ti spianano la strada.

De Laurentiis ha sbagliato. Chiaramente.

Ha sbagliato con Garcia ancor più con Mazzarri.

Ha sbagliato non tanto la valutazione tecnica quanto non aver avuto in mente le evidenti caratteristiche umane dei due professionisti.

Il tempo aveva detto.

Il curriculum era chiaro.

Non si poteva, non si doveva ignorare.

Colpevole di mancata valutazione, il capo d’accusa mosso al presidente.

Grave?

Per una azienda di show business, si.

Pedagogista dello Sport

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati